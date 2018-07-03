Власти Кубани помогут пострадавшим от града семьям отремонтировать дома

КРАСНОДАР, 3 июля. /ТАСС/. Власти Краснодарского края помогут устранить последствия непогоды жителям региона, дома которых пострадали от града и ветра в минувшие выходные. Об этом сообщил во вторник губернатор края Вениамин Кондратьев, прибывший в Тимашевский район - один из наиболее пострадавших.

Во время бушевавшей 30 июня в нескольких районах Кубани непогоды были повреждены сотни домов, нарушено электро- и газоснабжение нескольких населенных пунктов. Больше всего пострадала станица Новокорсунская. В соседнем Брюховецком районе погиб пенсионер, еще два человека получили травмы. В целом в крае повреждены 60 тыс. га сельхозугодий. Уже принято решение выделить из краевого бюджета 150 млн рублей на выплату компенсаций пострадавшим.

"Отремонтировать все пострадавшие дома и дать возможность людям забыть про ЧС - наша стратегическая задача. Деньги выделены, начинайте работы уже сегодня, главное - быстро устранить повреждения и вернуть людей к привычному укладу", - сказал глава региона.

Представитель местной администрации рассказала ТАСС, что во вторник жители наиболее пострадавшей станицы - Новокорсунской - перекрыли одну из крупных трасс рядом с населенным пунктом. "Люди просят повышения компенсаций, чтобы хватило хотя бы перекрыть крышу. Сейчас им дают 50 тыс. рублей на двор, а нужно кому-то 200 тыс., а кому-то и 300 тыс.", - пояснила собеседница агентства.

По данным краевой администрации, трассу уже освободили. В пресс-службе регионального министерства труда и социального развития ТАСС уточнили, что основную работу по вопросам о размере и порядке выплаты компенсаций ведут районные власти. Краевой бюджет только выделяет средства.

"Придется ликвидировать последствия в режиме ручного управления, если местная власть не в состоянии взять ситуацию под контроль. Будем разбираться со всеми вопросами, которые привели к социальному взрыву. Окончательные выводы и решения примем после детального разбора ситуации", - написал в социальной сети "ВКонтакте" первый замгубернатора Андрей Алексеенко, курирующий работу штаба по устранению последствий непогоды.