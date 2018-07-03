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В Честере задержана сотрудница больницы, подозреваемая в убийстве восьми младенцев

Происшествия
3 июля, 13:05 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 3, июля. /ТАСС

Медицинский работник также подозревается в покушении на жизнь еще шестерых

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ЛОНДОН, 3 июля. /ТАСС/. Британская полиция задержала сотрудницу городской больницы города Честера по подозрению в убийстве восьми младенцев и в покушении на жизнь еще шестерых. Об этом во вторник сообщило агентство Press Association со ссылкой на полицию графства Чешир.

Медицинский работник была задержана после проведенного расследования обстоятельств гибели новорожденных в неонатальном отделении больницы Countess of Chester Hospital. По информации агентства, следствие в общей сложности изучило 17 летальных случаев с младенцами в период с марта 2015 по июль 2016 года.

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