В Честере задержана сотрудница больницы, подозреваемая в убийстве восьми младенцев

ЛОНДОН, 3 июля. /ТАСС/. Британская полиция задержала сотрудницу городской больницы города Честера по подозрению в убийстве восьми младенцев и в покушении на жизнь еще шестерых. Об этом во вторник сообщило агентство Press Association со ссылкой на полицию графства Чешир.

Медицинский работник была задержана после проведенного расследования обстоятельств гибели новорожденных в неонатальном отделении больницы Countess of Chester Hospital. По информации агентства, следствие в общей сложности изучило 17 летальных случаев с младенцами в период с марта 2015 по июль 2016 года.