В полиции опровергли информацию о перекрытии Никольской улицы в Москве из-за опасной сумки

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Полицейские не подтвердили информацию о перекрытии Никольской улицы в центре Москвы из-за обнаружения подозрительного предмета. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУМВД.

"Информация, размещенная в некоторых СМИ о перекрытии Никольской улицы Москвы и проведения спецмероприятий из-за обнаружения подозрительно предмета, не соответствует действительности. Сообщаем, что нарядом полиции при несении службы на Никольской улице обнаружена забытая сумка, содержимое которой никакой опасности не представляет. Указанный предмет полицейскими сдан в дежурную часть территориального отдела полиции", - сказал собеседник агентства.

Ранее некоторые СМИ сообщили о том, что Никольскую улицу перекрыли из-за обнаружения подозрительного предмета.