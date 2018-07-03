Следствие в Петербурге просит прекратить дело против ректора университета коммуникаций

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июля. /ТАСС/. Следователи ФСБ России просят Невский районный суд прекратить уголовное дело в отношении временно отстраненного от должности ректора Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций Сергея Бачевского, обвиняемого в превышении должностных полномочий при сдаче в аренду помещений вуза. Об этом во вторник сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

"Уголовное дело поступило в Невский районный суд с ходатайством следователя о его прекращении и назначении Бачевскому меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа", - сказано в сообщении.

Адвокат Бачевского Алексей Соколов сообщил ТАСС, что материалы дела еще не приняты к производству, но исход в виде судебного штрафа был бы "оптимален для всех". Защитник также подчеркнул, что Бачевский не признает свою вину. Однако ранее ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов сообщал, что временно отстранены от должности ректор не оспаривал в суде сдачу им в аренду помещений без проведения конкурса, но все средства поступали на счет университета и в настоящее время нарушения устранены, а помещения сданы в аренду с соблюдением всех процедур.

Бачевскому инкриминируют заключение договоров аренды помещений вуза без проведения конкурсов и по заниженной цене. По версии следствия, вузу был нанесен ущерб в 3,5 млн рублей. Бачевского задержали прошлой весной и по решению суда отправили под домашний арест, позже меру пресечения изменили на подписку о невыезде.