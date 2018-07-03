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Полиция нашла пистолет ограбившего отделение Альфа-банка в Москве

Происшествия
3 июля, 14:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, июля. /ТАСС

Спустя час после ограбления сотрудники полиции обнаружили пакет с пистолетом в одном из магазинов на Варшавском шоссе

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МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Сотрудники полиции обнаружили пистолет мужчины, ограбившего на 10 млн рублей отделение Альфа-банка на севере Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Вечером 2 июля 54-летний охранник офиса Альфа-банка в Медведково похитил у кассира-оператора 10 млн рублей и скрылся со служебным пистолетом. Спустя час сотрудники полиции обнаружили пакет с пистолетом в одном из магазинов на Варшавском шоссе", - сказал собеседник агентства.

Полицейские разыскивают грабителя, который, по предварительным данным, проживает в подмосковном Домодедове. В этой связи к розыску подключены и сотрудники областной полиции. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ст. 161 УК РФ ("Грабеж").

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