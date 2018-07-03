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В Калининградской области возбуждено дело о злоупотреблениях против главы Советска

Происшествия
3 июля, 14:47 UTC+3 КАЛИНИНГРАД КАЛИНИНГРАД 3, июля. /ТАСС

Официально правоохранительные органы в регионе ситуацию пока никак не комментируют

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КАЛИНИНГРАД, 3 июля. /ТАСС/. Уголовное дело по статье "Злоупотребление должностными полномочиями" возбуждено против главы администрации города Советска в Калининградской области Николая Воищева. Об этом ТАСС во вторник сообщил источник в правоохранительных органах региона.

"Дело возбуждено по статье 285 УК РФ (Злоупотребление должностными полномочиями - прим. ТАСС)", - сказал источник, не уточнив детали.

Официально правоохранительные органы в регионе ситуацию пока никак не комментируют.

По данным местных СМИ, поводом для возбуждения дела стала продажа земельного участка главой администрации самому себе.

Город Советск, бывший Тильзит, находится на границе с Литвой. Населенный пункт является вторым по величине в области после Калининграда, в нем проживает 41,6 тыс. человек.

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