В Калининградской области возбуждено дело о злоупотреблениях против главы Советска

КАЛИНИНГРАД, 3 июля. /ТАСС/. Уголовное дело по статье "Злоупотребление должностными полномочиями" возбуждено против главы администрации города Советска в Калининградской области Николая Воищева. Об этом ТАСС во вторник сообщил источник в правоохранительных органах региона.

"Дело возбуждено по статье 285 УК РФ (Злоупотребление должностными полномочиями - прим. ТАСС)", - сказал источник, не уточнив детали.

Официально правоохранительные органы в регионе ситуацию пока никак не комментируют.

По данным местных СМИ, поводом для возбуждения дела стала продажа земельного участка главой администрации самому себе.

Город Советск, бывший Тильзит, находится на границе с Литвой. Населенный пункт является вторым по величине в области после Калининграда, в нем проживает 41,6 тыс. человек.