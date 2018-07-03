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Источник: площадь пожара в ТЦ в Краснодаре составляет около 600 кв. м

Происшествия
3 июля, 16:15 дата обновления: 3 июля, 16:27 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 3, июля. /ТАСС

Идет эвакуация людей

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КРАСНОДАР, 3 июля. /ТАСС/. Площадь пожара в торговом центре Краснодара составляет 500-600 кв. м, идет эвакуация людей.

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Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.

"Пожар в торговом центре, трехэтажном. Площадь 500-600 квадратных метров, людей эвакуируют", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что пожарная охрана получила сообщение о возгорании по адресу: Уральская, 210 в Краснодаре.

Согласно данным открытых источников, по этом адресу располагается торговый дом "Северяне".

Торговый дом "Северяне" занимается продажей строительных материалов, оборудования, отделочных материалов. В Краснодаре в настоящее время около плюс 33 градусов, небольшой ветер.

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