СК назвал причастную к теракту в Петербурге организацию

У станции метро "Технологический институт", где на перегоне от станции "Сенная площадь" в вагоне поезда произошел взрыв © Петр Ковалев/ТАСС

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Запрещенная в России организация "Джамаат ат-Таухид валь-Джихад" причастна к теракту в метро Санкт-Петербурга. Об этом сообщил следователь в Мосгорсуде, где продляют меру пресечения фигурантам дела.

"Установлено, что к теракту в Санкт-Петербургском метро причастна запрещенная в России организация "Таухид валь-Джихад". Фигурантам предъявлено обвинение в участии в террористической организации (ч. 2 ст. 205.4 УК РФ)", - сказал следователь.

Потерпевшими по уголовному делу признаны 112 человек. "По делу необходимо провести большой объем процессуальных и следственных действий, в том числе со 112 потерпевшими", - заявил следователь.

Теракт в метро в Санкт-Петербурге произошел 3 апреля 2017 года. Погибли 15 пассажиров. На скамье подсудимых - 11 человек.