Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.07:
$ 63.22
€ 73.7
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СК назвал причастную к теракту в Петербурге организацию

Происшествия
3 июля, 17:39 UTC+3

Фигурантам предъявлено обвинение в участии в запрещенной в РФ террористической организации "Джамаат ат-Таухид валь-Джихад"

Поделиться
Материал из 1 страницы
У станции метро "Технологический институт", где на перегоне от станции "Сенная площадь" в вагоне поезда произошел взрыв

У станции метро "Технологический институт", где на перегоне от станции "Сенная площадь" в вагоне поезда произошел взрыв

© Петр Ковалев/ТАСС

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Запрещенная в России организация "Джамаат ат-Таухид валь-Джихад" причастна к теракту в метро Санкт-Петербурга. Об этом сообщил следователь в Мосгорсуде, где продляют меру пресечения фигурантам дела.

Галерея
16 фото

Что известно о взрыве в метро Санкт-Петербурга

"Установлено, что к теракту в Санкт-Петербургском метро причастна запрещенная в России организация "Таухид валь-Джихад". Фигурантам предъявлено обвинение в участии в террористической организации (ч. 2 ст. 205.4 УК РФ)", - сказал следователь.

Потерпевшими по уголовному делу признаны 112 человек. "По делу необходимо провести большой объем процессуальных и следственных действий, в том числе со 112 потерпевшими", - заявил следователь.

Теракт в метро в Санкт-Петербурге произошел 3 апреля 2017 года. Погибли 15 пассажиров. На скамье подсудимых - 11 человек.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Расследование теракта в метро Петербурга
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Московский выпускник набрал по 100 баллов на четырех ЕГЭ
2
Прощание с актрисой Театра музыкальной комедии Лозовой пройдет 5 июля в Петербурге
3
Эксперты рассказали, где смогут работать пожилые люди после повышения пенсионного возраста
4
В ГИБДД объяснили необходимость поправок в закон о нетрезвом вождении
5
ЕСПЧ призвал Россию провести выплаты по облигациям 1982 года
6
В торговом центре в Краснодаре произошел пожар
7
Алексей Серебряков: я не даю интервью, не чувствую себя в этом уверенным
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости