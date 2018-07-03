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Суд продлил на два месяца срок ареста бывшему замглавы ФСИН Коршунову

Происшествия
3 июля, 18:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, июля. /ТАСС

Другим фигурантам дела - сотруднику ФСИН Алексею Данилову и замначальника финансово-экономического управления ФСИН Светлане Алексеевой - срок ареста продлен до 20 сентября и 4 октября соответственно

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МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Басманный суд Москвы продлил до 13 сентября срок ареста экс-замглавы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Олегу Коршунову, обвиняемому в хищении и растрате в особо крупном размере. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд удовлетворил ходатайство следователя и продлил арест Коршунову до 13 сентября", - сказал собеседник агентства.

Другим фигурантам дела - сотруднику ФСИН Алексею Данилову и заместителю начальника финансово-экономического управления ФСИН Светлане Алексеевой - срок ареста продлен до 20 сентября и 4 октября соответственно.

Ранее суд продлил до 13 сентября срок домашнего ареста Марине Дюковой, также проходящей по делу.

Олег Коршунов был задержан 13 сентября 2017 года. Всего в его отношении возбуждено шесть уголовных дел, три из которых связаны с мошенничеством при выполнении контрактов на закупку обуви, расследование по ним уже завершено. Одно дело о растрате при закупке сахара и горюче-смазочных материалов, еще одно - о злоупотреблении полномочиями в ходе строительства СИЗО в Крыму, а также одно уголовное дело по факту получения взятки.

Коршунову предъявлено обвинение в растрате 160 млн рублей при закупках топлива и продуктов по госконтрактам (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Фигуранты дела, кроме Марины Дюковой, которая заключила сделку со следствием, вину не признают.

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Темы
Борьба с коррупцией Коррупционные скандалы Дело экс-замглавы ФСИН Коршунова
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