На Ставрополье ввели режим ЧС в Зеленокумске, пострадавшем от непогоды 1 июля

ПЯТИГОРСК, 3 июля. /ТАСС/. Власти Ставрополья ввели режим ЧС в Зеленокумске (Советский городской округ), наиболее пострадавшем от ливня и урагана 1 июля, жителям оказывают помощь из резервного фонда, сообщила во вторник пресс-служба губернатора края.

"Со 2 июля на территории городского округа действует режим ЧС, продолжаются аварийно-восстановительные работы. Для оперативного ремонта кровель пострадавших многоквартирных домов будут скорректированы планы проведения их капитального ремонта. Владельцам частного жилья, по результатам соответствующей оценки, будет предоставляться единовременная материальная помощь из резервного фонда губернатора", - говорится в сообщении.

Также в Зеленокумск направлены дополнительные резервы стройматериалов, привлечены подрядные строительные организации.

В понедельник было восстановлено энергоснабжение основной части потребителей, по состоянию на середину дня вторника без электричества остаются около 700 абонентов. Подключение их основной части планируется завершить до 20:00 мск. Единичные объекты, где инфраструктура энергопередачи пострадала сильнее всего, получат электричество 4 июля. Так же в течение 3 июля планируется завершить работы по восстановлению газоснабжения. "В течение ближайших дней город будет очищен от обломанных веток и поваленных ветром деревьев", - уточнила пресс- служба.

В результате урагана 1 июля в городе было нарушено электроснабжение почти 14 тыс. абонентов, пострадали кровли более 40 многоквартирных домов, 12 муниципальных объектов, а также нескольких сотен частных жилых домов.