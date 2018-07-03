На севере Москвы произошло ДТП с рейсовым автобусом

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. ДТП с участием рейсового автобуса произошло на севере Москвы, пострадали как минимум три человека. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Около дома 2А по улице Софьи Ковалевской произошло ДТП с участием рейсового автобуса", - сказал собеседник агентства, добавив, что в результате пострадали "минимум три человека".

На место ЧП вылетел вертолет для эвакуации пострадавших, если она понадобится, работают спасатели, медики.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе городского перевозчика "Мосгортранс", ДТП спровоцировал перебегавший в неположенном месте дорогу пешеход. "Сегодня около 18:00 в районе дома 2А по улице Софьи Ковалевской в неположенном месте на проезжую часть перед движущимися автобусом № 284 выбежал пешеход. Водитель городского транспорта был вынужден применить экстренное торможение. В результате в салоне автобуса упали несколько пассажиров, одному из них понадобилась помощь врачей", - сказал собеседник агентства.

По его словам, видеорегистратор, уставленный в автобусе, зафиксировал предполагаемого виновника ДТП. Видеоматериалы переданы в правоохранительные органы.