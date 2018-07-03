Гособвинение запросило два года для экс-мэра Переславля-Залесского

ЯРОСЛАВЛЬ, 3 июля. /ТАСС/. Гособвинение во вторник запросило для бывшего мэра Переславля-Залесского Дениса Кошурникова, которому инкриминируется превышение должностных полномочий, два года колонии общего режима. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь Ярославского областного суда Наталия Сарбунова.

"Приговор будет вынесен 12 июля. Гособвинение запросило для Кошурникова два года лишения свободы", - сказала Сарбунова.

Во вторник в Заволжском суде состоялись прения сторон, также подсудимый выступил с последним словом. Кошурников находится под домашним арестом с конца марта. До этого он более года провел в СИЗО.

Защита Кошурникова потребовала в суде его оправдания.

"Мы требуем оправдания. В случае, если приговор будет не оправдательным, то мы намерены его обжаловать. Я считаю, что у нас есть шансы", - сказал адвокат подсудимого Александр Захарьин.

Дело о превышении полномочий

Денис Кошурников, учредитель ООО "НТ-Фарма" Рустам Атауллаханов и гендиректор этого ООО Евгений Султанов были задержаны 16 ноября 2016 года, руководители компании обвиняются в растрате, Кошурников - в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий при разрешении строительства завода на охранной территории национального парка "Плещеево озеро".

С 2010 года АО "Роснано" инвестировало в ООО "НТ-Фарма" более 1 млрд рублей для строительства фармацевтического завода на территории Переславского района Ярославской области, который планировалось запустить к сентябрю 2012 года. Однако руководство проектной компании неоднократно переносило сроки сдачи объекта.

По данным следствия, с целью создания видимости выполнения проекта Атауллаханов и Султанов в 2011 году приобрели у принадлежащего Кошурникову ООО "Протэкт" земельный участок. Кошурников на момент сделки являлся главой Переславского района. Этот участок находится на территории национального парка "Плещеево озеро", в связи с чем выдача разрешения на строительство без письменного согласования с Минприроды России была недопустима, однако такое разрешение было выдано Кошурниковым.