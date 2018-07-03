Опекун из Ленобласти осужден на 10 лет за насильственные действия над детьми

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июля. /ТАСС/. Суд в Ленинградской области огласил приговор местному жителю за насильственные действия сексуального характера в отношении шести детьми, находящимися под его опекой. Как сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК по Ленинградской области, мужчину осудили на 10 лет колонии строгого режима.

"Приговором суда виновному назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - сказано в сообщении пресс-службы.

В следственном управлении отметили, что 57-летний мужчина признан виновным в шести эпизодах насильственных действий сексуального характера в отношении детей, не достигших 12 лет. Суд установил, что 2009 году фигурант взял опеку над девятилетним мальчиком, а в последующие четыре года злоумышленник оформил опекунство еще над пятью мальчиками, которые после оформления всех документов жили с ним в его частном доме во Всеволожском районе Ленинградской области.

С 2009 по 2016 год подсудимый неоднократно совершал в отношении малолетних детей насильственные действия сексуального характера. Два года назад опекуна задержали, по данным региональных СМИ, после заключения под стражу фигурант пытался покончить с собой.