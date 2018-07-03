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Главарь нападавшей на дальнобойщиков ОПГ приговорен в Петербурге к пожизненному заключению

Происшествия
3 июля, 20:59 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 3, июля. /ТАСС

Александра Пашенцева также осудили за убийство четырех человек, двое из которых состояли в его группировке

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июля. /ТАСС/. Суд в Петербурге приговорил главаря преступной группы Александра Пашенцева к пожизненному лишению свободы за убийство четырех человек, двое из которых состояли в его группировке, а также за разбои и ограбления дальнобойщиков. Об этом во вторник сообщила пресс-служба СК РФ.

"Пашенцеву назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы", - сказано в сообщении пресс-службы.

Суд в Петербурге установил, что в 2011 году Пашенцев организовал и возглавил преступную группу, в которую вовлек еще семь человек. В период с 2011 года по 2013 год эта группа занималась кражами, разбоями и грабежами, в основном "специализируясь" на большегрузной технике. В 2012 году возник конфликт между двумя участниками группы и Пашенцевым по денежному вопросу, поэтому организатор группы убил двух "недовольных" участников. Позднее, чтобы скрыть эти два убийства, Пашенцев задушил в автомобиле сожительницу одного из убитых им участников группы.

В апреле 2014 года фигурант застрелил еще одного жителя Петербурга, чтобы завладеть его автомобилем. Тела всех жертв Пашенцев спрятал. В этот же период он помогал знакомому инсценировать кражу двух самоходных машин, застрахованных на общую сумму в 6 млн рублей, чтобы получить эти деньги от страховой компании, но план завершить не удалось по независящим от злоумышленников обстоятельствам.

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