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СМИ: в Торонто женщина расстреляла пешехода и велосипедиста

Происшествия
3 июля, 21:27 UTC+3 ОТТАВА ОТТАВА 3, июля. /ТАСС

Женщина была за рулем и открыла стрельбу из-за ссоры на одном из пешеходных переходов

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ОТТАВА, 3 июля. /ТАСС/. Полиция Торонто арестовала женщину, которая из пистолета ранила двух человек после ссоры с одним из них на перекрестке. Об этом во вторник сообщил телеканал CTV.

По данным полиции, инцидент произошел в центральной части города после того, как 21-летняя женщина, управлявшая автомобилем, поссорилась с другой 21-летней женщиной на одном из пешеходных переходов. После ссоры женщина, которая управляла автомобилем, открыла багажник машины, достала оттуда пистолет и начала стрелять. В итоге вторая женщина получила ранения груди.

Кроме того, случайной пулей был также ранен 69-летний велосипедист, который в этот момент проезжал перекресток.

В ходе разыскных мероприятий полиции удалось задержать стрелявшую у нее дома. В ходе обыска были изъяты наркотики и крупная сумма наличности. Женщина, чье имя не разглашается, арестована. Ей предъявлены обвинения по 10 пунктам, в том числе в нападении с использованием огнестрельного оружия.

В последние дни в Торонто отмечается большое число случаев применения огнестрельного оружия на улицах. Так, в воскресенье в результате стрельбы были ранены четыре человека, а в субботу в центре города неизвестные ранили женщину и застрелили двух мужчин, одним из погибших оказался 21-летний канадский рэпер Smoke Dawg.

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