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В Индонезии в результате крушения парома погибли 24 человека

Происшествия
3 июля, 23:28 UTC+3 МОСКВА 3, июля. /ТАСС

Ранее агентство "Синьхуа" сообщало о 12 погибших

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ТАСС, 3 июля. Число погибших при крушении парома у индонезийского острова Сулавеси во вторник достигло 24 человек, среди них есть дети. Об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на представителя индонезийского Национального агентства по предотвращению стихийных бедствий Сутопо Пурво Нугрохо.

"Пассажиры все еще находятся на борту из-за дождя и высоких волн. Эвакуация продолжается", - указал он. Спасателям удалось обнаружить живыми 74 человека, судьба еще 41 на данный момент остается неизвестной, добавил он.

Ранее агентство "Синьхуа" информировало о 12 погибших. Всего на борту находилось 139 пассажиров, паром также перевозил 48 автомобилей и мотоциклов.

18 июня при крушении парома на озере Тоба в индонезийской провинции Северная Суматра погибли четыре человека, еще 18 были спасены, пропавшими без вести числятся по меньшей мере 192 человека. В понедельник агентство Reuters сообщило о прекращении поисковой операции на месте кораблекрушения по причине технических трудностей, с которыми столкнулись спасатели.

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