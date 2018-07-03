Глава второго по величине города Азербайджана ранен в результате вооруженного нападения

БАКУ, 3 июля. /ТАСС/. Глава исполнительной власти города Гянджа Эльмар Велиев ранен во вторник в результате вооруженного нападения. Об этом говорится в совместном сообщении Генпрокуратуры, МВД и Службы госбезопасности (СГБ) Азербайджана.

"3 июля около 20:30 по местному времени [19:30 мск] глава исполнительной власти города Гянджа Эльмар Велиев и его телохранитель Гасым Ашбазов получили различные ранения в результате огня, открытого неизвестным из огнестрельного оружия", - говорится в сообщении.

По данным правоохранительных органов, вооруженное нападение было совершено перед административным зданием исполнительной власти. Сообщается, что нападавший - 35-летний Юнис Сафаров - был задержан и разоружен сотрудниками полиции.

Возбуждено уголовное дело по статьям "Попытка умышленного убийства в связи с осуществлением потерпевшим лицом служебной деятельности или выполнением общественного долга" и "незаконное приобретение огнестрельного оружия". Создана следственно-оперативная группа, в которую вошли сотрудники прокуратуры, МВД и СГБ.

Велиев и его телохранитель госпитализированы, их состояние оценивается как удовлетворительное. Мотивы преступления не раскрываются. Расследование дела находится под личным контролем президента Азербайджана, отмечается в сообщении.

Гянджа, расположенная на западе Азербайджана, является вторым по значимости городом страны.