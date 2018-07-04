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Бывший директор мусорного завода в Петербурге осужден на восемь лет за хищения

Происшествия
4 июля, 1:05 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 4, июля. /ТАСС

Олег Гвоздев свою вину не признал

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июля. /ТАСС/. Петроградский райсуд Петербурга огласил приговор бывшему директору мусороперерабатывающего завода "Квантум" Олегу Гвоздеву, которого признали виновным в особо крупном мошенничестве при строительстве мусоросортировочного комплекса. Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, Гвоздева приговорили к восьми годам колонии.

"Гвоздев вину не признал. Суд назначил [ему] наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет в исправительной колонии общего режима", - сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что, занимая должность гендиректора управляющей компании "Квантум", Гвоздев в 2008 году, зная, что его знакомый Максим Макковеев является собственником 50% долей в уставном капитале ООО "Петромашсервис" и 24,5% акций ЗАО "УК "Квантум", а также будучи осведомленным, что на счет "Петромашсервиса" планируется начисление 390 млн рублей на строительство мусоросортировочного комплекса, решил присвоить эти деньги. Гвоздев и Макковеев подписали договор по сделке, Макковеев осуществил более 30 переводов "Квантуму" на 392 млн рублей. В итоге деньги были ими похищены.

Суд также установил, что Гвоздев, будучи фактическим руководителем компании "СтройАктив СПб", ввел в заблуждение зампредседателя правления АО "Газпромбанк", сообщив, что ему для строительства мусоросортировочного комплекса требуются кредит на €3,3 млн. Когда деньги были переведены, Гвоздев распорядился ими по своему усмотрению.

Вместе с Гвоздевым приговор был оглашен и Макковееву, который признал вину в мошенничестве и был осужден на четыре года колонии общего режима.

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