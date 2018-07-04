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В Канаде шесть человек умерли из-за сильной жары

Происшествия
4 июля, 1:16 UTC+3 ОТТАВА ОТТАВА 4, июля. /ТАСС

Сообщается также, что в Монреале резко возросло число вызовов скорой помощи

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ОТТАВА, 4 июля. /ТАСС/. Жаркая погода, которая с прошлой недели установилась в ряде восточных провинций Канады, стала причиной гибели не менее шести человек в Монреале (провинция Квебек). Об этом во вторник сообщил телеканал CTV со ссылкой на мэрию города.

По словам представителя министерства здравоохранения мегаполиса Милен Дрюон, на данный момент установлено, что именно тяжелые погодные условия привели к гибели не менее шести горожан за последние несколько дней. Она добавила, что резко возросло число вызовов скорой помощи, а также призвала население Монреаля со всей серьезностью отнестись к сложившейся ситуации.

Дрюон напомнила, что в последний раз жара надолго устанавливалась в Монреале летом 2010 года, и тогда это привело к гибели в городе 106 человек.

По данным Национального метеобюро, в южной части провинций Квебек, Онтарио, а также в атлантических регионах Канады с минувшей недели установилась экстремально жаркая погода, в течение дня воздух прогревается до 30-40 градусов Цельсия. Метеорологи прогнозируют, что холодный фронт придет в Восточную Канаду только в пятницу.

Монреаль является вторым по численности городом Канады. В нем проживают 1,7 млн человек, а население Монреаля и его пригородов составляет 3,5 млн человек.

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