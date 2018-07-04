ЯКУТСК, 4 июля. /ТАСС/. Площадь лесных пожаров в Якутии за сутки увеличилась вдвое - с 2,1 тыс. га до 5,7 тыс. га. Об этом в среду сообщили в департаменте по лесным отношениям республики.

"По оперативным данным на утро 4 июля, в республике ведутся работы по тушению 13 лесных пожаров на площади, пройденной огнем 5 тыс. 707 га", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, в большинстве случаев причиной возникновения пожаров стали сухие грозы. Режим ЧС в лесах муниципального характера действует в четырех районах.

С начала пожароопасного сезона 2018 года лесопожарные формирования потушили 89 лесных пожаров на площади свыше 15,7 тыс. га.