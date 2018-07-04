В Нефтеюганске отменили режим ЧС, веденный из-за аварии на коллекторе

ТАСС, 4 июля. Власти Нефтеюганска (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра) отменили режим ЧС, введенный 1 июля из-за аварии на коллекторе. Об этом ТАСС сообщил директор департамента жилищно-коммунального хозяйства городской администрации Руслан Ахмадуллин.

"Пришло постановлении о снятии режима чрезвычайной ситуации в среду утром с 09:00 (07:00 мск). Вода горячая еще запускается", - сказал Ахмадуллин.

По его словам, в настоящее время установлен второй насос для уменьшения нагрузки канализационных стоков. "Мы запустили водоснабжение потому что заработала вторая водоотводная труба", - пояснил собеседник агентства.

Утром 1 июля в Нефтеюганске произошел перелом коллектора, предположительно из-за обвала грунта после осадков. Без холодной воды остались пять микрорайонов города, где проживают более 20 тыс. человек. В устранении аварии было задействовано 23 единицы техники.