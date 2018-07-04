Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.07:
$ 63.22
€ 73.7
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Бакинское метро закрыто для пассажиров

Происшествия
4 июля, 8:18 UTC+3 БАКУ БАКУ 4, июля. /ТАСС

На данный момент метрополитен работает в тестовом режиме

Поделиться
Материал из 1 страницы

БАКУ, 4 июля. /ТАСС/. Бакинское метро в среду будет закрыто для пассажиров после масштабных сбоев в энергосистеме Азербайджана. Об этом говорится в совместном сообщении министерства транспорта, связи и высоких технологий страны, Бакинского транспортного агентства и метрополитена.

Смотрите также

В Баку принимают меры для минимизации последствий энергосбоя для транспорта

СМИ: в Баку из-за отключения электричества закрыты все станции метро

В Баку и нескольких крупных городах Азербайджана прервали подачу электричества

"Из-за проводимых восстановительных работ Бакинский метрополитен будет работать в тестовом режиме и будет закрыт для пассажиров", - говорится в сообщении. При этом отмечается, что автобусы будут работать в специальном режиме и перевозить пассажиров бесплатно.

Во вторник вечером бакинская подземка остановила работу из-за прекращения энергоснабжения столицы. Все находившиеся в тот момент в метро пассажиры были оперативно эвакуированы. Хотя через несколько часов подача электричества возобновилась, метрополитен так и не открылся. Взаимен на линии были выпущены дополнительные автобусы, которые работали до глубокой ночи.

В ночь на вторник на большей части территории Азербайджана отключилась подача электроэнергии. По данным главы "Азерэнерджи" Этибара Пирвердиева, причиной тому стала авария на узловой подстанции Мингечаурской ГРЭС, где из-за аномальной жары вышла из строя часть системного оборудования.

Согласно официальным данным, в результате аварии на электростанции возникли сбои с энергоснабжением 39 городов и районов Азербайджана, включая Баку и Гянджу. Утром 3 июля подача электроэнергии на большую часть территории страны возобновилась, но ближе к вечеру вновь произошел сбой.

По данным "Азерэнерджи", энергоснабжение Баку и регионов уже восстановлено.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Азербайджан
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Московский выпускник набрал по 100 баллов на четырех ЕГЭ
2
Путин подписал закон об изменении параметров бюджета Пенсионного фонда на 2018 год
3
Школьник, набравший 400 баллов на ЕГЭ, — о страхе перед биологией и секретах рекорда
4
Путин утвердил повышение госпошлины за выдачу загранпаспорта до 5 тыс. рублей
5
Полиция сообщила об отравлении двух человек неизвестным веществом близ Солсбери
6
Золотое футбольное поколение страны Эльдорадо
7
Черчесов заявил, что чемпионат мира для сборной России только начинается
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости