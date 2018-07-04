Один человек пострадал при пожаре в доме в Подмосковье

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Один человек пострадал и 10 спасены при пожаре в доме в Одинцовском районе Подмосковья, где живут рабочие. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"В поселке Новоивановское горела кровля трехэтажного здания для проживания рабочих на частной территории на площади 1200 кв. метров. В результате пожара пострадал один человек", - сказал собеседник агентства.

Пострадавший госпитализирован. В ходе тушения возгорания пожарные спасли 10 человек. Сейчас пожар полностью потушен, его причины устанавливаются.