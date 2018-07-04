Спасатели ищут потерявшегося в горах Сочи 13-летнего туриста

СОЧИ, 4 июля. /ТАСС/. Спасатели ищут 13-летнего подростка, который пропал во время турпохода в районе горы Фишт около Сочи, сообщила в среду ТАСС представитель Южного регионального поисково-спасательного отряда.

"Туристу 13 лет. Зарегистрированная туристская группа спускались из Бабук-Аул, и он отстал от группы около 19:00, нам сообщили около 21:00", - сказала собеседница агентства.

По её данным, детская туристическая группа шла от горы Фишт к морю. "Маршрут достаточно популярный, может быть, он с кем-то пересекся - этот вариант тоже рассматриваем. Уже поговорили с егерями, проверили все кордоны, где можно было бы остановиться на ночь", - сказала она.

По словам собеседницы агентства, в поисках ребенка участвуют 14 человек, в том числе кинологи.