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Пациентка вологодской больницы получила электрические ожоги во время операции

Происшествия
4 июля, 9:25 UTC+3

По предварительным данным, причиной инцидента стало короткое замыкание электрооборудования операционного стола

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ТАСС, 4 июля. Следственные органы проводят доследственную проверку после того, как пациентка одной из вологодских больниц получила ожоги от электрического тока во время операции. Об этом в среду сообщило следственное управление СК РФ по Вологодской области.

В следственный отдел с заявлением обратился муж пострадавшей. Он сообщил, что обнаружил следы от ожогов у супруги после проведенной ей в вологодской больнице операции. По предварительным данным, причиной ожогов стало короткое замыкание электрооборудования операционного стола.

В настоящее время следователи опрашивают врачей и руководство больницы.

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