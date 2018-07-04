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Три человека погибли при пожаре в Свердловской области

Происшествия
4 июля, 10:09 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 4, июля. /ТАСС

Двое из них дети

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© Пресс-служба СУ СК РФ по Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июля. /ТАСС/. Три человека, в том числе двое детей, погибли при пожаре в городе Каменске-Уральском Свердловской области, сообщила в среду пресс-служба областного управления СК РФ.

"Утром 4 июля в квартире на четвертом этаже жилого дома по улице Гражданская в Каменске-Уральском произошел пожар. В результате возгорания, по предварительным данным, погибли три человек, в том числе 9-летняя девочка и 5-летний мальчик. По данному факту следственными органами СК РФ по Свердловской области возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что на место происшествия выехала следственная группа, там же работают пожарная лаборатория МЧС и полицейские. "Проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначается комплекс необходимых экспертиз", - отметили в пресс-службе.

По данным пресс-службы областной прокуратуры, семья на учете не состояла. "Однако в июне по жалобам соседей семья заслушивалась на территориальной Комиссии по делам несовершеннолетних по жалобам соседей на сильное захламление квартиры. Девочка посещала школу, мальчик - детский сад. Предварительно, очаг пожара находился в месте, где спал мужчина, назначена пожарно-техническая экспертиза, по результатам которой будет установлена причина возгорания". - сказали в пресс-службе.

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