Троих пострадавших в ДТП в Архангельской области перевезли в Архангельск

АРХАНГЕЛЬСК, 4 июля. /ТАСС/. Пострадавшие в ДТП в Шенкурском районе Архангельской области 3 июля остаются в тяжелом состоянии. Троих из них ночью в среду эвакуировали в Архангельск, двое остаются в Шенкурской центральной районной больнице. Об этом ТАСС сообщил главный врач больницы Василий Анфимов.

"Пострадавшие находятся в тяжелом состоянии. В 2:10 мск был вылет рейса санавиации, двое взрослых - мужчина и женщина - эвакуированы в областную больницу, девочка - в детскую областную больницу в Архангельске. Мужчина и мальчик были на тот момент нетранспортабельны, будет приниматься решение еще об одном санрейсе. В динамике есть определенные положительные изменения, состояние остается крайне тяжелым, но стабильным", - сказал Анфимов.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе областного Минздрава, доставленная в Архангельск девочка находится в реанимации, женщина - также в реанимации, мужчина лежит в травматологическом отделении.

Три человека погибли, пять пострадали во вторник около 16:00 мск при столкновении автомобилей Dodge и Land Cruiser на федеральной трассе М-8 в Шенкурском районе Архангельской области. Всего в машинах находилось восемь человек, из них двое детей: мальчик и девочка, оба четырех лет.

Как сообщил ТАСС заместитель начальника Архангельского областного центра гражданской защиты Игорь Григорьев, по предварительной информации, Land Cruiser двигался в сторону Архангельска, Dodge ехал навстречу. "Одна из машин выехала на полосу встречного движения", - сказал Григорьев. Осадков в момент ДТП в Шенкурском районе не было, видимость была хорошей.