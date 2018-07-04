Пересмотр дела главы карельского "Мемориала" о детской порнографии начнется 25 июля

ПЕТРОЗАВОДСК, 4 июля. /ТАСС/. Петрозаводский городской суд планирует 25 июля начать пересмотр уголовного дела главы карельского отделения "Мемориала" Юрия Дмитриева по обвинению в изготовлении детской порнографии с участием приемной дочери. Об этом сообщили в среду ТАСС в аппарате судьи Александра Меркова, которому поступило дело.

"Первое судебное заседание назначено на 10:00 мск 25 июля", - сказала собеседник агентства.

В апреле Петрозаводский городской суд оправдал 62-летнего правозащитника по статьям о развратных действиях и изготовлении детской порнографии с участием приемной дочери. Дмитриева признали виновным лишь в незаконном хранении основных частей огнестрельного оружия. Суд приговорил его к 2,5 года ограничения свободы, но с учетом проведенного под арестом времени Дмитриеву необходимо было три месяца отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции ФСИН. 14 июня Верховный суд Карелии отменил приговор и направил дело на пересмотр в городской суд Петрозаводска в новом составе.

По версии следствия, с 2008 года по 2015 год Дмитриев неоднократно фотографировал обнаженную приемную дочь 2005 года рождения, с которой проживал совместно, для изготовления порнографических материалов. Кроме того, он незаконно хранил дома основную часть одноствольного гладкоствольного охотничьего ружья, конструкция которого была изменена кустарным способом. В конце июня 2018 года в отношении Дмитриева следователи возбудили уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в отношении приемной дочери. Петрозаводский городской суд арестовал его до 26 августа.

Дмитриев известен как один из открывателей крупнейшего места захоронений жертв политических репрессий в Карелии. В его защиту ранее выступили Союз журналистов республики и известные в России деятели культуры.