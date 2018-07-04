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Бизнесмен из Амурской области задолжал 6 млн рублей 80 работникам подставной фирмы

Происшествия
4 июля, 11:22 UTC+3 БЛАГОВЕЩЕНСК БЛАГОВЕЩЕНСК 4, июля. /ТАСС

Около года сотрудники компании получали зарплату с задержкой и не в полном объеме

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 4 июля. /ТАСС/. Житель Амурской области обвиняется в создании фирмы через подставное лицо и невыплате заработной платы около 80 ее сотрудников, сообщается в среду на сайте следственного управления СК РФ по Амурской области.

По материалам следствия, 46-летний житель Благовещенска, юридически оформив предприятие на подставное лицо, фактически руководит ею сам. В течение года около 80 работников предприятия получали заработную не в полном размере или с задержкой. По данным следствия, общая сумма задолженности составила около 6 млн рублей.

"Следственным отделом по городу Благовещенску следственного управления СК России по Амурской области завершено расследование уголовного дела по обвинению жителя областного центра в совершении преступлений по трем статьям - по невыплате заработной платы, одна - за создание фиктивной организации", - сказал ТАСС старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Амурской области Алексей Лубинский, добавив, то предприятие находится на стадии ликвидации.

В рамках уголовного дела потерпевшие заявили гражданские иски на сумму свыше 1,6 млн рублей, всего по уголовному делу потерпевшими признали 80 человек. Обвиняемый свою вину не признал.

Уголовное дело передали в Благовещенский городской суд для рассмотрения по существу.

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