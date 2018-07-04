Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.07:
$ 63.23
€ 73.71
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Пскове возбудили дело в отношении директора, оставившего без зарплаты 350 сотрудников

Происшествия
4 июля, 11:26 UTC+3 ПСКОВ ПСКОВ 4, июля. /ТАСС

Предприниматель задолжал своим сотрудникам более 6 млн рублей

Поделиться
Материал из 1 страницы

ПСКОВ, 4 июля. /ТАСС/. Городская прокуратура Пскова возбудила административное дело против директора предприятия "Псковгеокабель" из-за невыплаты зарплаты сотрудникам. Об этом в среду сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

"В ходе надзорных мероприятий установлено, что 351-му работнику предприятия не выплачена заработная плата за май 2018 года на общую сумму более 6 млн рублей", - сообщили в ведомстве. В отношении директора предприятия возбудили дело об административном правонарушении. В ведомстве также уточнили, что прокурор Пскова в адрес директора предприятия внес представление с требованием незамедлительно устранить выявленные нарушения закона.

Завод "Псковгеокабель" является одним из крупных промышленных предприятий региона. Занимается проектированием, разработкой, производством продукции в топливно-энергетической сфере. На предприятии работают около 600 человек.

Предприятие входит в состав холдинга "Технология металлов", который с конца 2014 года испытывает финансовые трудности. Летом прошлого года Сбербанк обратился в Арбитражный суд Псковской области с заявлением о банкротстве "Псковгеокабеля". Сумма требований к предприятию превысила 640 млн рублей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Псковская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин подписал закон об изменении параметров бюджета Пенсионного фонда на 2018 год
2
"Натали Турс" может аннулировать предзаказанные туры из-за разногласий с партнерами
3
Черчесов заявил, что чемпионат мира для сборной России только начинается
4
Иностранных болельщиков ЧМ-2018 интересует, где спит Ленин и где станция метро с собачками
5
Школьник, набравший 400 баллов на ЕГЭ, — о страхе перед биологией и секретах рекорда
6
Суд Петербурга оштрафовал на 543 тыс. рублей аргентинца, торговавшего билетами на ЧМ-2018
7
Золотое футбольное поколение страны Эльдорадо
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости