В Пскове возбудили дело в отношении директора, оставившего без зарплаты 350 сотрудников

ПСКОВ, 4 июля. /ТАСС/. Городская прокуратура Пскова возбудила административное дело против директора предприятия "Псковгеокабель" из-за невыплаты зарплаты сотрудникам. Об этом в среду сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

"В ходе надзорных мероприятий установлено, что 351-му работнику предприятия не выплачена заработная плата за май 2018 года на общую сумму более 6 млн рублей", - сообщили в ведомстве. В отношении директора предприятия возбудили дело об административном правонарушении. В ведомстве также уточнили, что прокурор Пскова в адрес директора предприятия внес представление с требованием незамедлительно устранить выявленные нарушения закона.

Завод "Псковгеокабель" является одним из крупных промышленных предприятий региона. Занимается проектированием, разработкой, производством продукции в топливно-энергетической сфере. На предприятии работают около 600 человек.

Предприятие входит в состав холдинга "Технология металлов", который с конца 2014 года испытывает финансовые трудности. Летом прошлого года Сбербанк обратился в Арбитражный суд Псковской области с заявлением о банкротстве "Псковгеокабеля". Сумма требований к предприятию превысила 640 млн рублей.