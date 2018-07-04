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В Брянской области утонул футболист клуба "Атлант"

Происшествия
4 июля, 11:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, июля. /ТАСС

Сейчас следователи изучают обстоятельства гибели спортсмена

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МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Футболист брянского ФК "Атлант" Александр Попов утонул в озере в городе Севске Брянской области при невыясненных обстоятельствах. По этому факту проводится доследственная проверка, сообщили ТАСС в в среду в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.

"Трагедия произошла 3 июля на озере городе Севске - утонул игрок футбольной команды "Атлант" 24-летний Александр Попов. Это произошло на глазах у отдыхающих. Организована доследственная проверка, мы ждем результатов экспертизы", - уточнили в пресс-службе.

Как рассказал ТАСС главный тренер футбольного клуба Сергей Герасименко, Попов начал играть в команде в сезоне 2018 года. "Он был правым защитником, очень способный футболист. Известие о его смерти очень шокировало нас", - сказал Герасименко.

По его словам, футбольный клуб окажет материальную помощь родителям погибшего игрока.

ФК "Атлант" играет во втором дивизионе, был сформирован в Брянской области шесть лет назад.

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