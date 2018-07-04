Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.07:
$ 63.23
€ 73.71
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Неизвестный украл вывеску с фасада здания подмосковного ГСУ СК в центре Москвы

Происшествия
4 июля, 11:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, июля. /ТАСС

Позднее в соцсетях появились снимки, на которых иностранные болельщики запечатлены на фоне украденной вывески

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Полиция разыскивает неизвестного, укравшего вывеску с фасада здания Главного следственного управления СК по Московской области в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Неизвестный в ночь на 2 июля совершил кражу вывески с фасада здания Главного следственного управления СК по Московской области по адресу: улица Рождественка, дом 27", - сказал собеседник агентства.

Ведется розыск злоумышленника. Возбуждено уголовное дело о мелкой краже. По данным источника, ущерб составил 13 тыс. рублей.

После кражи в социальных сетях стали распространять фотографии с украденной вывеской, на фоне которой, в частности, фотографировались иностранные болельщики, приехавшие в РФ на чемпионат мира по футболу.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин подписал закон об изменении параметров бюджета Пенсионного фонда на 2018 год
2
"Натали Турс" может аннулировать предзаказанные туры из-за разногласий с партнерами
3
Черчесов заявил, что чемпионат мира для сборной России только начинается
4
Иностранных болельщиков ЧМ-2018 интересует, где спит Ленин и где станция метро с собачками
5
Школьник, набравший 400 баллов на ЕГЭ, — о страхе перед биологией и секретах рекорда
6
Суд Петербурга оштрафовал на 543 тыс. рублей аргентинца, торговавшего билетами на ЧМ-2018
7
Золотое футбольное поколение страны Эльдорадо
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости