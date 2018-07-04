Неизвестный украл вывеску с фасада здания подмосковного ГСУ СК в центре Москвы

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Полиция разыскивает неизвестного, укравшего вывеску с фасада здания Главного следственного управления СК по Московской области в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Неизвестный в ночь на 2 июля совершил кражу вывески с фасада здания Главного следственного управления СК по Московской области по адресу: улица Рождественка, дом 27", - сказал собеседник агентства.

Ведется розыск злоумышленника. Возбуждено уголовное дело о мелкой краже. По данным источника, ущерб составил 13 тыс. рублей.

После кражи в социальных сетях стали распространять фотографии с украденной вывеской, на фоне которой, в частности, фотографировались иностранные болельщики, приехавшие в РФ на чемпионат мира по футболу.