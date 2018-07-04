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Экс-директора волгоградского филиала МФЮА осудили на 6 лет за поборы со студентов

Происшествия
4 июля, 12:43 UTC+3 ВОЛГОГРАД ВОЛГОГРАД 4, июля. /ТАСС

Подсудимую признали виновной в 72 эпизодах коммерческого подкупа

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ВОЛГОГРАД, 4 июля. /ТАСС/. Центральный районный суд Волгограда приговорил в среду бывшего директора Волгоградского филиала Московского финансово-юридического университета (МФЮА) Оксану Коломок к 6 годам заключения за денежные поборы со студентов. Об этом ТАСС сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина.

"Экс-директор волгоградского филиала московского частного вуза Коломок признана виновной в 72 эпизодах коммерческого подкупа в составе организованной группы (ч.7 ст.204 УК РФ) и 17 эпизодах мелкого коммерческого подкупа (ч.1 ст.204.2 УК РФ). Суд приговорил ее к 6 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима с запретом заниматься преподавательской деятельностью в течение 4 лет", - сказала Черединина.

Она уточнила, что экс-директора не взяли под стражу в зале суда, так как приговор еще не вступил в законную силу. "У защиты осужденной есть по закону 10 дней, чтобы обжаловать приговор, Коломок продолжает находиться под подпиской о невыезде", - пояснила старший помощник облпрокурора.

В ходе судебного заседания установлено, что в 2014-2016 годах Коломок, действуя в составе организованной преступной группы, в которую также входили и.о. декана образовательного учреждения, два методиста и специалист деканата, получала незаконные денежные вознаграждения от студентов. Студенты, которые не освоили образовательные программы, за эти вознаграждения получали положительные оценки на зачетах и экзаменах.

Расследования проводили сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России по Волгоградской области. Дело находилось в ведении областного следственного управления СК РФ. Сообщники Коломок ранее были приговорены к различным срокам лишения свободы.

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