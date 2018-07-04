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Эрмитаж отказался от иска к замдиректора музея в рамках дела о мошенничестве

Происшествия
4 июля, 12:20 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 4, июля. /ТАСС

По версии следствия, Михаил Новиков вместе с сообщником похитили более 30 млн рублей, выделенных на реставрацию бывшего Запасного дома Зимнего дворца

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июля. /ТАСС/. Эрмитаж отказался от иска о возмещении 30,6 млн рублей к заместителю директора музея Михаилу Новикову, обвиняемому в особо крупном мошенничестве. Соответствующее ходатайство заявила представитель Эрмитажа, который признан потерпевшей стороной, передает корреспондент ТАСС.

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"От представителя Эрмитажа в суд поступило заявление об отказе от иска <…> о возмещении 30,6 млн рублей", - сказала судья Куйбышевского районного суда Петербурга.

Сегодня в суде проходит первое заседание в рамках дела об особо крупном мошенничестве при реставрации бывшего Запасного дома Зимнего дворца. Суд постановил закрыть судебное заседание после оглашения обвинительного заключения в целях исключения нарушения прав и законных интересов участников процесса. Сейчас прокурор оглашает обвинительное заключение.

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Замглавы Эрмитажа Новиков возместил 30 млн рублей ущерба по делу о хищении в музее

Новиков заключил сделку со следствием, поэтому дело рассматривают в особом порядке. Его адвокат ранее отмечал, что нанесенный Эрмитажу ущерб в размере более 30 млн рублей компенсирован в полном объеме. Вторым фигурантом по делу стал управляющий ЗАО "Балтстрой" Александр Коченов, который также заключил досудебное соглашение.

Следователи пришли к выводу, что Новиков вместе с управляющим компании "Балтстрой" участвовали в хищении 30,6 млн рублей бюджетных средств, выделенных на реставрацию бывшего Запасного дома и его приспособления под лабораторно-хранительский и административный корпус музея.

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