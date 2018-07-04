СК проводит проверку из-за пропажи школьника во время похода по горам около Сочи

КРАСНОДАР, 4 июля. /ТАСС/. Сотрудники СУ СКР по Краснодарскому краю проводят проверку из-за того, что 13-летний ребенок отбился от группы и пропал во время похода по горам неподалеку от Сочи, сообщила ТАСС в среду представитель ведомства.

В настоящее время ребенка ищут около 40 спасателей, в том числе - кинологи.

"Проводится проверка", - сказала представитель СУ СКР.

Ранее сообщалось, что во вторник вечером от детской туристический группы, спускавшейся от горы Фишт к морю в районе Сочи, отбился 13-летний мальчик. Температура воздуха в данном районе предгорий ночью составляла около 20 градусов выше нуля.

Представитель Южного регионального посиково-спасательного отряда уточнила, что группа хоть и не регистрировалась в МЧС, но могла зарегистрироваться в другой спасательной службе (в регионе кроме сил федерального ведомства работают краевой "Кубань-Спас" и муниципальные организации). Также группа приобрела специальный пропуск при входе на территорию заповедника, по которой пролегал маршрут похода.