Мужчина умер в очереди на рентген в поликлинике Смоленской области

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Следователи проводят проверку в связи со смертью мужчины в очереди на рентген в поликлинике города Гагарина Смоленской области. Об этом сообщили в среду в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

"Начато проведение процессуальной проверки по факту смерти 77-летнего мужчины. Предварительно в ходе проверки установлено, что пожилой мужчина находился на стационарном лечении в Гагаринской центральной районной больнице. 3 июля медицинскими работниками больницы мужчина был доставлен в поликлинику Гагарина для проведения рентгеновского исследования. Во время ожидания процедуры мужчине стало плохо и он скончался", - сказали в пресс-службе.

В СК добавили, что назначена судебно-медицинская экспертиза для выявления причины смерти мужчины. "По результатам будет дана правовая оценка действиям медицинских работников и принято процессуальное решение", - уточнили в пресс-службе.