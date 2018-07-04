Суд над водителем автобуса, въехавшим в переход на "Славянском бульваре", начнется 10 июля

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Дорогомиловский суд Москвы 10 июля проведет предварительные слушания по делу водителя автобуса, съехавшего в пешеходный переход около станции метро "Славянский бульвар" в декабре 2017 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"В Дорогомиловский районный суд поступило уголовное дело в отношении Тихонова В. В., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинения тяжкого вреда здоровью и гибель двух и более лиц"). Предварительное слушание по делу назначено на 10 июля в 10:30 мск", - сказала представитель суда.

25 декабря 2017 года водитель "ЛиАЗа" на остановке общественного транспорта на Кутузовском проспекте выехал на тротуар и, продолжив движение, съехал в подземный переход станции метро "Славянский бульвар".

Как ранее сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, установлено, что Тихонов выехал с проезжей части на находившийся справа по направлению движения пешеходный тротуар. При этом, отметила она, он не предпринял своевременных и действенных мер к остановке автобуса, не использовал работоспособные рабочий и стояночный тормоза, иные имевшиеся в его распоряжении технические возможности торможения, в том числе вспомогательную тормозную систему, не выключил замок зажигания и не задействовал аварийный выключатель.

Водитель не признал вину, однако следователи опровергли его доводы. Так, в ходе расследования в числе прочего были проверены техническая документация в Одинцовском филиале ГУП МО "Мострансавто" и техническое состояние автобуса, организация работы водителей, а также сведения о проводимом с ними обучении и инструктажах, было установлено работоспособное техническое состояние автобуса. Согласно заключению судебной автотехнической экспертизы и другим доказательствам следствия, Тихонов потерял контроль за дорожной обстановкой и движением автобуса, в результате чего он ошибочно надавил на педаль газа и разогнался до скорости не менее 23 км/ч. Водитель продолжил движение по тротуару, автобус столкнулся со стеной подземного пешеходного перехода, после чего съехал по ступеням вниз, при этом он сбил пешеходов, четверо из них скончались, двоим был причинен тяжкий вред здоровью, еще не менее восьми граждан получили различные телесные повреждения.