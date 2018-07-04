В отношении первого замглавы Ессентуков возбуждено уголовное дело

ПЯТИГОРСК, 4 июля. /ТАСС/. Уголовное дело о превышении полномочий возбуждено в отношении первого заместителя главы Ессентуков Сергея Хуртаева, сообщили в среду в СУ СК РФ по Ставропольскому краю.

"При переселении граждан из аварийного дома он [Хуртаев] подписал акт приемки у предпринимателя 15 квартир на 16,5 миллиона рублей без комиссионного осмотра приобретаемых жилых помещений", - говорится в сообщении.

Санкция статьи 286 УК РФ предусматривает до четырех лет лишения свободы. Дело возбуждено на основании материалов, поступивших из краевых ГУ МВД и УФСБ. Расследование уголовного дела продолжается.

Как пояснили ТАСС в администрации города, чиновник отстранен от исполнения обязанностей на время расследования дела.