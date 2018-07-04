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Суд отменил арест топ-менеджера "Роснано" Горькова

Происшествия
4 июля, 14:05 UTC+3 МОСКВА 4, июля. /ТАСС

В течение дня необходимые документы будут направлены в СИЗО

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Андрей Горьков

Андрей Горьков

© Михаил Почуев/ТАСС

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Мосгорсуд отменил арест управляющего директора компании "Роснано" по инвестиционной деятельности Андрея Горькова, обвиняемого в рамках нового уголовного дела в хищении около 200 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в суде.

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"Суд отменил решение об аресте Горькова", - сказал собеседник агентства, добавив, что суд постановил Горькова из-под стражи освободить, и в течение дня необходимые документы будут направлены в СИЗО.

Ранее Басманный суд Москвы арестовал Горькова до 7 августа.

Дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере") в отношении топ-менеджера "Роснано" было возбуждено 7 июня, срок предварительного следствия по делу установлен до 7 августа. Он обвиняется в хищении имущества у "Роснано", он перевел вместе с неустановленными лицами в банк "Смоленский" 198,5 млн рублей, после чего похитил эти деньги.

Горьков был арестован еще в июне прошлого года. По версии следствия, в 2011-2013 годах он разместил на постоянной основе денежные средства компании в ООО "КБ "Смоленский банк" в размере до 740 млн рублей под видом расчетно-кассового обслуживания, хотя фактической целью было финансирование деятельности банка. В связи с отзывом 13 декабря 2014 года лицензии у указанного банка АО "Роснано" лишилось этих средств.

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