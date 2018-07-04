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В Вологодской области проведут проверку из-за полученных пациенткой ожогов в ходе операции

Происшествия
4 июля, 15:10 UTC+3 ВОЛОГДА ВОЛОГДА 4, июля. /ТАСС

Власти пообещали, что не будут умалчивать никакую информацию, а с результатами проверки ознакомят пострадавшую

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ВОЛОГДА, 4 июля. /ТАСС/. Департамент здравоохранения Вологодской области назначил служебную проверку после того, как одна из пациенток Вологодской городской больницы № 2 получила ожоги во время операции. Об этом сообщил в среду начальник департамента здравоохранения области Игорь Маклаков.

"По данному случаю департаментом здравоохранения проводится служебная проверка. Мы не собираемся умалчивать любые факты, все абсолютно в открытом режиме, результаты проверки предоставим пациентке, ей принесены извинения. Главному врачу больницы поставлена задача провести проверку и рассмотреть вопрос исправности медицинской аппаратуры, по какой причине данный случай произошел, и кто виноват в случившемся. Мы будем выходить на ту организацию, которая осуществляла обслуживание этого оборудования, и решать проблемы там", - процитировала Маклакова пресс-служба правительства области.

Как уточнили ТАСС в департаменте, во время экстренной операции 21 июня пациентка получила ожоги бедер третьей степени из-за внезапно возникшей неисправности электрооборудования операционного стола. Оборудование регулярно обслуживала лицензируемая организация ООО "Инжмедсервис". Последняя проверка проходила 15 июня, о чем имеется соответствующая запись инженера "Инжмедсервиса". Перед операцией оборудование проверили сотрудники операционного блока больницы.

Пострадавшую уже выписали из стационара, и сейчас она проходит амбулаторное лечение ожогов, ей оказана вся необходимая медицинская помощь, сообщили в департаменте.

К разбирательству подключилось следственное управление СК РФ по области, куда обратился с заявлением супруг пострадавшей. Следователи опрашивают врачей и руководство больницы.

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