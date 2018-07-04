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Двухлетняя девочка выжила, выпав с пятого этажа в Новороссийске

Происшествия
4 июля, 15:09 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 4, июля. /ТАСС

Падение смягчила крона деревьев, насильственных травм и ссадин на теле ребенка не обнаружено

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КРАСНОДАР, 4 июля. /ТАСС/. Двухлетняя девочка выжила, выпав из окна пятого этажа в Новороссийске, сообщило в среду официальное сетевое издание администрации города "Официальный Новороссийск".

"В скорую помощь Новороссийска поступил вызов о падении ребенка из окна пятого этажа в одном из домов на набережной имени Адмирала Серебрякова. Карета выехала на место и доставила в приемный покой первой городской больницы двухлетнюю девочку. Травм, ссадин на теле не обнаружено. Ребенок находился в шоке", - приводятся в сообщении слова руководителя управления по делам несовершеннолетних администрации Новороссийска Евгения Титкова.

Уточняется, что родители девочки вместе с ребенком приехали в гости к новороссийским друзьям из Анапы. Когда все взрослые собрались на кухне, девочка осталась одна в комнате. Подвинув табурет к окну, она оперлась на москитную сетку, чтобы посмотреть на улицу, но сетка развернулась, и ребенок выпал из окна. Сначала девочка упала на ветки деревьев, растущих под окнами квартиры, а затем на землю.

Врачи больницы, куда была доставлена пострадавшая, проинформировали о случившемся правоохранительные органы.

"Это уже второй за год случай. В первый раз для выпавшего из окна ребенка тоже все обошлось благополучно. Но свою роковую роль в истории и тогда сыграла москитная сетка, на наличие которой в окне понадеялась мама, вышедшая на кухню", - цитирует издание слова Титкова.

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