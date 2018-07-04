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Экс-полицейский в Ростове объявлен в розыск по делу о партии наркотиков

Происшествия
4 июля, 15:03 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 4, июля. /ТАСС

По данным следствия, в июне подозреваемый вместе с неустановленными лицами незаконно купил и перевез с целью сбыта в здание полиции наркотики в крупном размере

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 июля. /ТАСС/. Сотрудники следственного управления СК РФ по Ростовской области объявили в федеральный розыск бывшего полицейского в Ростове-на-Дону после обнаружения в здании УМВД крупной партии наркотиков. Возбуждено уголовное дело, сообщила журналистам в среду старший помощник руководителя управления Галина Гагалаева.

"Возбуждено уголовное дело <…> в отношении бывшего начальника отделения по контролю за оборотом наркотиков отдела полиции номер 4 УМВД России по городу Ростову-на- Дону, а также неустановленных лиц по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, п. "б", "г" ч.4 ст.228.1 УК РФ ("Приготовление к незаконному сбыту наркотических средств и психотропных веществ"). Следователем вынесено постановление об объявлении бывшего начальника отделения в федеральный розыск", - сказала Гагалаева.

По данным следствия, в июне подозреваемый вместе с неустановленными лицами незаконно купил и перевез с целью сбыта в здание полиции наркотики в крупном размере. Реализовать наркотические средства они не смогли, действия подозреваемых пресекли в ходе проведенного оперативно-розыскного мероприятия.

Как сообщалось, часть сотрудников отдела главного управления МВД России по Ростовской области уволили с работы после того, как в здании отдела УМВД обнаружили крупную партию наркотиков.

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