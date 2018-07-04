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Источник: силовики провели обыски в доме уволенного первого вице-премьера Дагестана

Происшествия
4 июля, 15:20 дата обновления: 4 июля, 15:49 UTC+3 МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА 4, июля. /ТАСС

Собеседник агентства добавил, что обыски прошли в рамках уголовного дела о превышении полномочий

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МАХАЧКАЛА, 4 июля. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов провели обыски в доме уволенного в среду первого заместителя председателя правительства Дагестана Рамазана Алиева.

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Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных структурах республики.

"Обыски прошли в среду в первой половине дня", - сказал собеседник.

По его словам, обыски прошли в рамках уголовного дела о превышении полномочий. 

"Обыск у чиновника прошел в рамках возбужденного дела о превышении должностных полномочий", - сказал собеседник агентства, не уточнив детали дела.

Источник не исключил, что в рамках этого уголовного дела обыски будут проведены еще у некоторых дагестанских чиновников.

Согласно размещенному на сайте правительства Дагестана указу врио главы региона Владимира Васильева, 4 июля, Алиев был освобожден от должности первого заместителя председателя правительства республики.

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