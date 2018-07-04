Источник: силовики провели обыски в доме уволенного первого вице-премьера Дагестана

МАХАЧКАЛА, 4 июля. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов провели обыски в доме уволенного в среду первого заместителя председателя правительства Дагестана Рамазана Алиева.

Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных структурах республики.

"Обыски прошли в среду в первой половине дня", - сказал собеседник.

По его словам, обыски прошли в рамках уголовного дела о превышении полномочий.

"Обыск у чиновника прошел в рамках возбужденного дела о превышении должностных полномочий", - сказал собеседник агентства, не уточнив детали дела.

Источник не исключил, что в рамках этого уголовного дела обыски будут проведены еще у некоторых дагестанских чиновников.

Согласно размещенному на сайте правительства Дагестана указу врио главы региона Владимира Васильева, 4 июля, Алиев был освобожден от должности первого заместителя председателя правительства республики.