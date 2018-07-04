Роспотребнадзор проверит лагерь в Ленинградской области, в котором заболели 16 детей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июля. /ТАСС/. Управление Роспотребнадзора по Ленинградской области проводит проверку в частном летнем оздоровительном лагере на Карельском перешейке из-за обращения 16 отдыхавших там детей за медицинской помощью. У детей, в частности, диагностировали гастроэнтерит, сообщили в среду в пресс-службе ведомства.

Жалобы от родителей на ухудшение здоровья детей поступили в областное управление Роспотребнадзора 3 июля. "Управлением незамедлительно начато проведение санитарно- эпидемиологического расследования. В ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий установлено, что в изоляторе находились шестеро детей с симптомами гастроэнтерита, острая кишечная инфекция под вопросом, 10 детей выявлены активно. Дети госпитализированы", - говорится в сообщении.

Специалисты Роспотребнадзора выдали предписание о проведении дополнительных противоэпидемических мероприятий. "Отобраны пробы пищи, воды, биоматериала от заболевших и контактных. Санитарно-эпидемиологическое расследование продолжается", - уточнили в пресс-службе.

Как сообщил ТАСС источник в медицинских кругах региона, состояние детей удовлетворительное, по предварительной информации, они отправлены на лечение в медицинские учреждения Санкт-Петербурга и Ленинградской области. По данным источника, лагерь частный, он находится в Выборгском районе Ленинградской области.

Комментарий представителей лагеря по ситуации получить пока не удалось.