Роснано рассчитывает на скорейшее завершение следственных действий против Горькова

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Роснано рассчитывает на скорейшее завершение следственных действий против управляющего директора по инвестиционной деятельности УК "Роснано" Андрея Горькова, говорится в сообщении пресс-службы Роснано.

"УК "Роснано" удовлетворена справедливым, законным и обоснованным решением Мосгорсуда в отношении своего сотрудника и надеется на скорейшее завершение следственных действий против него", - говорится в сообщении компании.

Мосгорсуд отменил арест управляющего директора компании "Роснано" по инвестиционной деятельности Андрея Горькова, обвиняемого в рамках нового уголовного дела в хищении около 200 млн рублей, сообщили ранее ТАСС в суде. Собеседник агентства добавил, что суд постановил Горькова из-под стражи освободить, и в течение дня необходимые документы будут направлены в СИЗО.

Ранее Басманный суд Москвы арестовал Горькова до 7 августа.

Дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество в особо крупном размере" в отношении топ-менеджера Роснано было возбуждено 7 июня, срок предварительного следствия по делу установлен до 7 августа. Он обвиняется в хищении имущества у Роснано, он перевел вместе с неустановленными лицами в банк "Смоленский" 198,5 млн рублей, после чего, по версии следствия, похитил эти деньги.

Горьков был арестован еще в июне прошлого года. По версии следствия, в 2011-2013 годах он разместил на постоянной основе денежные средства компании в ООО "КБ "Смоленский банк" в размере до 740 млн рублей под видом расчетно-кассового обслуживания, хотя фактической целью было финансирование деятельности банка. В связи с отзывом 13 декабря 2014 года лицензии у указанного банка АО "Роснано" лишилось этих средств.