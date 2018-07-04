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Источник: в Грозном загорелось одно из зданий минтруда Чечни

Происшествия
4 июля, 16:11 дата обновления: 4 июля, 16:16 UTC+3

В результате инцидента пострадавших нет

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ГРОЗНЫЙ, 4 июля. /ТАСС/. Кровля одного из зданий министерства труда, занятости и социального развития Чечни загорелась в Грозном.

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Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.

"Кровля горит в здании минтруда, занятости и социального развития по второму номеру [вызова]", - сказал собеседник, не уточнив площадь.

В пресс-службе регионального главка МЧС сообщили, что своевременно проведена эвакуация, пострадавших нет. "В тушении (пожара) задействовано семь единиц техники, 30 пожарных", - добавили в МЧС.

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