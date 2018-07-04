Источник: в Грозном загорелось одно из зданий минтруда Чечни

ГРОЗНЫЙ, 4 июля. /ТАСС/. Кровля одного из зданий министерства труда, занятости и социального развития Чечни загорелась в Грозном.

Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.

"Кровля горит в здании минтруда, занятости и социального развития по второму номеру [вызова]", - сказал собеседник, не уточнив площадь.

В пресс-службе регионального главка МЧС сообщили, что своевременно проведена эвакуация, пострадавших нет. "В тушении (пожара) задействовано семь единиц техники, 30 пожарных", - добавили в МЧС.