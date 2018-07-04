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Режим ЧС введен в городе Медногорске в связи с возгоранием на свалке

Происшествия
4 июля, 16:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, июля. /ТАСС

Более 25 тыс. местных жителей столкнулись с угрозой загрязнения воздуха

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МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Режим ЧС введен в городе Медногорске Оренбургской области в связи с возгоранием на полигоне твердых бытовых отходов "Мечта". Об этом ТАСС сообщили в среду в единой дежурно-диспетчерской службе города.

"Сейчас ввели режим ЧС, постановление уже есть о введении на территории муниципального образования город Медногорск Оренбургской области режима чрезвычайной ситуации", - отметили в ЕДДС. В диспетчерской службе уточнили, что в настоящее время также ожидается решение комиссии по ЧС.

Ранее сообщалось, что в среду по итогам внеочередного заседания региональной правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности властям Медногорска было предложено ввести режим ЧС в связи с возгоранием на полигоне ТБО. Открытое горение на свалке, возникшее вечером 1 июля, было ликвидировано во вторник. В настоящее время, по данным полигона, задымление наблюдается на площади в 2 га. Существует угроза загрязнения воздуха в городе Медногорске, селах Рысаево и Идельбаево, где проживают более 25 тыс. человек.

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