Режим ЧС введен в городе Медногорске в связи с возгоранием на свалке

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Режим ЧС введен в городе Медногорске Оренбургской области в связи с возгоранием на полигоне твердых бытовых отходов "Мечта". Об этом ТАСС сообщили в среду в единой дежурно-диспетчерской службе города.

"Сейчас ввели режим ЧС, постановление уже есть о введении на территории муниципального образования город Медногорск Оренбургской области режима чрезвычайной ситуации", - отметили в ЕДДС. В диспетчерской службе уточнили, что в настоящее время также ожидается решение комиссии по ЧС.

Ранее сообщалось, что в среду по итогам внеочередного заседания региональной правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности властям Медногорска было предложено ввести режим ЧС в связи с возгоранием на полигоне ТБО. Открытое горение на свалке, возникшее вечером 1 июля, было ликвидировано во вторник. В настоящее время, по данным полигона, задымление наблюдается на площади в 2 га. Существует угроза загрязнения воздуха в городе Медногорске, селах Рысаево и Идельбаево, где проживают более 25 тыс. человек.