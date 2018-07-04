Пожар в здании минтруда в Грозном ликвидирован

ГРОЗНЫЙ, 4 июля. /ТАСС/. Спасатели ликвидировали пожар в одном из зданий министерства труда, занятости и социального развития Чечни, где в среду загорелась кровля. Площадь пожара составила 200 квадратных метров, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС.

"[Площадь] 200 квадратных метров, [пожар] ликвидирован", - сказал собеседник.

Как уточнили в МЧС, кровля горела в двухэтажном здании отдела труда по Грозненскому району. В пресс-службе Минтруда региона ТАСС сообщили, что "имущество, документы не пострадали, на момент пожара в здании было около 15 человек".

Ранее сообщалось, что из здания была проведена эвакуация, пострадавших нет.