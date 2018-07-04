Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.07:
$ 63.23
€ 73.71
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Пассажирский поезд столкнулся с грузовой машиной в Ростовской области

Происшествия
4 июля, 16:39 дата обновления: 4 июля, 17:14 UTC+3

В результате инцидента погибли два человека

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 4 июля. Пассажирский поезд столкнулся с грузовой машиной в Ростовской области, сообщили ТАСС в экстренных службах.

Смотрите также

В Кемеровской области столкнулись грузовой поезд и автомобиль

В Нижегородской области столкнулись поезд и легковой автомобиль

В Тамбове ребенок попал под поезд

"По предварительным данным, погибли водитель машины и помощник машиниста. Еще два человека пострадали", - сказал собеседник агентства.

По его словам, при столкновении произошел сход колесной пары локомотива поезда. 

"Пара колесная локомотива сошла с рельсов, пассажиры поезда не пострадали, помощник машиниста и водитель "КамАЗа" погибли, машинист пострадал", - сказал собеседник агентства.

В правоохранительных органах региона уточнили, что авария произошла в Азовском районе на участке Северо-Кавказской железной дороги. "Поезд следовал из Архангельска в Новороссийск", - уточнили в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, "по одной из версий, водитель грузовика нарушил правила движения на железнодорожном переезде".

Следователи Южного следственного управления на транспорте СК России проводят проверку после инцидента. 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ростовская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Бывший участник команды КВН "Пирамида" умер во Владикавказе
2
Васильев сообщил об обысках в кабинете уволенного первого вице-премьера Дагестана
3
Путин подписал закон об изменении параметров бюджета Пенсионного фонда на 2018 год
4
Голосовой помощник Siri перебил министра обороны Великобритании на заседании Палаты общин
5
Группа компаний "Натали Турс". Досье
6
Чемпионы ЕГЭ-2018 дали свои советы по сдаче экзаменов
7
"Натали Турс" с 5 июля предложит клиентам компенсации
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости