ТАСС, 4 июля. Пассажирский поезд столкнулся с грузовой машиной в Ростовской области, сообщили ТАСС в экстренных службах.

"По предварительным данным, погибли водитель машины и помощник машиниста. Еще два человека пострадали", - сказал собеседник агентства.

По его словам, при столкновении произошел сход колесной пары локомотива поезда.

"Пара колесная локомотива сошла с рельсов, пассажиры поезда не пострадали, помощник машиниста и водитель "КамАЗа" погибли, машинист пострадал", - сказал собеседник агентства.

В правоохранительных органах региона уточнили, что авария произошла в Азовском районе на участке Северо-Кавказской железной дороги. "Поезд следовал из Архангельска в Новороссийск", - уточнили в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, "по одной из версий, водитель грузовика нарушил правила движения на железнодорожном переезде".

Следователи Южного следственного управления на транспорте СК России проводят проверку после инцидента.