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Восемь человек, в том числе трое детей, пострадали в ДТП в Крыму

Происшествия
4 июля, 16:45 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 4, июля. /ТАСС

Пострадавших с травмами различной степени тяжести доставили в больницы Судака и Алушты

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июля. /ТАСС/. Восемь человек, в том числе трое детей, пострадали при лобовом столкновении двух легковых автомобилей в Крыму, сообщил в среду ТАСС источник в экстренных службах региона.

"Произошла авария, столкнулись лоб в лоб две иномарки. По предварительной информации, пострадали восемь человек, среди них трое детей, погибших нет. Пострадавшие доставлены в больницы Судака и Алушты с травмами различной степени тяжести", - сказал собеседник агентства.

По данным ГУ МЧС по республике, ДТП с участием двух легковых автомобилей Mitsubishi Pajero и Toyota Corolla произошло на 45-м км трассы Алушта - Судак - Феодосия в среду около 10:00 мск. К месту происшествия были направлены службы экстренного реагирования. Данные по пострадавшим в ведомстве не сообщили.

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